إنشاء وتجميل 6 ميادين بمحاور الهضبة الوسطى بالمقطم.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أنشأت هيئة نظافة القاهرة ورفعت كفاءة 6 ميادين على محور عبد المجيد محمود، و محور ياسر رزق بالهضبة الوسطى بالمقطم، حيث انتهت الورش الإنتاجية والمركزية التابعة للهيئة من تجهيز الأحواض التجميلية بأحدث الأشكال والرسومات وتجهيزها للزراعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لرفع مستوى التجميل وتحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة، وإنشاء حدائق ومتنفسات جديده بتلك المحاور والطرق والجزر.

كما صنعت الورش الإنتاجية، برئاسة المهندس أسعد محمد، مدير عام الورش، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، أكشاك لأفراد المرور بالورش الإنتاجية لأول مرة يتم فيها التصنيع لكافة أرجاء النقاط المرورية بالمقطم والمحاور والميادين الجديدة وفق خطط الهيئه للتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية في تلبية احتياجتهم.

ويبلغ طول محور عبد المجيد محمود 7 كم، ويعد من أهم المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى، حيث ينقل الحركة المرورية من محور الشهيد إلى محور ياسر رزق بالمقطم ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا إلى كورنيش النيل، كما خفف الضغط عن شارع 9 بالمقطم، وعن محور ياسر رزق.

وفى السياق ذاته، نفذت الإدارة المركزية للنظافة بالمنطقة الجنوبية أعمال تجريد الأتربة ورفع التراكمات والمستجدات لمجمع المدارس بفرع الهيئه بحي بساتين 3 وفق خطه التشغيل اليوميه لتحسين مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة.