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إصابة 8 أشخاص إثر حادثى تصادم بالمحور المركزى فى الجيزة

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:46 م
إصابة 8 أشخاص إثر حادثى تصادم بالمحور المركزى فى الجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى المحور المركزى فى الجيزة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المحور المركزى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة نقل وملاكى وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

كما أصيب 3 اشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أعلى ذات الطريق وتسبب فى كثافات مرورية وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حادث التصادم من الطريق بالكامل.

 


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