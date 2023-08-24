إصابة 3 أشخاص ووفاة آخر فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر، حادث إنقلاب ميكروباص، نتج عنه إصابة 3 أشخاص ووفاة رابع، تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى والجثة لمستشفى أخميم المركزى ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة .

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا من قوات تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، تم الدفع بالقوات، ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر قبل صينية أسيوط بحوالي 5 كيلو إتجاه مدينة سفاجا ، بسبب إختلال عجلة القيادة بيد السائق ، نتج عن الحادث إصابة أ . م . ع . 22 سنة طالبة بكلية الطب جامعة المنصورة بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وإصابة م . ص . ف 41 سنة دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصور بإشتباه كسر بالساق الأيسر وجرح باليد، وإصابة م . ع . م 25 سنة طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، ووفاة ي . أ . م 59 سنة.

تم الدفع بالمعدات لمكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا ، وذلك عقب نقل الصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة تم غتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.