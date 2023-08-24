إسبانيا تضبط 700 كيلو كوكايين على مركب شراعى وتعتقل 4 أشخاص

فاطمة شوقى

اعتقل الحرس المدنى الإسبانى أربعة أشخاص، يُزعم أنهم على صلة بالمافيا الإيطالية وجماعة شبه عسكرية في البلقان، بعد اعتراض مركب شراعي في المحيط الأطلسي يحمل نحو 700 كيلوجرام من الكوكايين قادم من أمريكا الجنوبية، في عملية بين عدة دول أوروبية.

وكما أفاد الحرس المدني فإن المعتقلين هم اثنان من أفراد طاقم القارب، وهما إيطاليان الجنسية ولهما صلات بمافيا ندرانجيتا في كالابريا، وصربي وكرواتي مرتبطان بجماعة كارتل البلقان.

وتعتبر هذه المجموعة من أخطر التنظيمات الإجرامية فى أوروبا، حيث تتهم بأنشطة مثل تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية عبر أفريقيا.

وتم إرسال المعتقلين الأربعة إلى السجن بأمر من المحكمة، بعد هذه العملية التي تعاونت فيها سلطات كرواتيا وإيطاليا وصربيا ويوروبول، وكالة تنسيق الشرطة الأوروبية، وفقًا لبيان صادر عن الحرس المدنى.

وبدأت التحقيقات في مارس من العام الماضي عندما بدأ الحرس المدني في تبادل المعلومات مع الشرطة الكرواتية حول مركب شراعي كان من شأنه أن يقيم قاعدته المؤقتة في جران كناريا، وفي يوليو الماضي، رصدوا رحلة غير عادية للمركب الشراعي إلى نقطة معزولة في المحيط الأطلسي، وتم العثور على الكوكايين عند تفتشها.

وقال الحرس المدني إن هذه العملية "تؤكد استقرار المنظمات الإجرامية الأوروبية الكبيرة مع مرور الوقت، والقادرة على نشر أفرادها في مواقع مختلفة لفترات طويلة من الزمن.