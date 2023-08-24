إحباط محاولة سطو مسلح على محل مصوغات فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع أهالى القنطرة غرب محاولة للسطو المسلح على محل مصوغات ومجوهرات فى شارع التحرير بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على أحد المتهمين وكان يرتدى نقابا ومتنكر فى زى سيدة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورد بلاغ من "فاطمة. ع.ال" 52 عاما مسئولة عن محل صاغة فى شارع التحرير بالقنطرة غرب ومقيمة شارع مصر دائرة المركز مفاده أنه أثناء تواجدها فى محل الصاغة المسئولة عنه ملك شقيقها فوجئت بتوقف دراجة بخارية "توك توك"، ونزل منها سيدة منتقبة ورجل يرتدي كمامة ودخلا إلى المحل وقامت السيدة المنتقبة فور دخولها المحل بفصل الكاميرات وكان بحوزة الرجل سلاح نارى وحاولا سرقة المشغولات الذهبية ولكنى استغثت بالأهالى فهرب الرجل الذى يحمل السلاح الناري بينما تم ضبط السيدة المنتقبة بمساعدة الأهالى والشرطة.

تم التحفظ على السيدة المنتقبة وبمناقشتها بمعرفة الشرطة تبين أنه رجل يرتدي الملابس النسائية و يدعى " غ.س.ع" 21 عاما طالب.

وأكدت التحريات بأن المتهم تربطه صلة قرابة بالمبلغة وتبين سابقة عمله بالمحل وتم طرده بسبب سرقته لبعض المشغولات الذهبية من المحل، ولكنهم لم يحرروا محضر ضده واكتفوا بطرده من المحل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر لا يعلم بياناته وجارى تحديده.

تم التحفظ على المتهم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والقبض على المتهم الثانى.