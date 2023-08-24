إحالة لص الدراجات البخارية فى مصر القديمة للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الدرجات البخارية في منطقة مصر القديمة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بارتكابه 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموه بالسرقة.