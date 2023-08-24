إحالة تاجر مواشى للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل صديقه فى المذبح لسرقته

حصل اليوم السابع على نص إحالة النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035لسنة 2023 كلى جنوب القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة أمام دوائر الجنايات لمعاقبة المتهم "م. ي" طبقًا لنصوص مواد الإتهام.

وجاء بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالقاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ي" محبوس، 21 عاما، يعمل تاجر ماشية وطالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بنى عدى عليو مركز منفلوط - أسيوط.

وتعود الواقعة فى ليلة 20 يناير 2023 قتل المجنى عليه" أ.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيدًا حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصدًا.

قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث بة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى أفضت بروحه على النحو المبين بالتحقيقات سرق المبلغ المالى المبين قدر بالأوراق والمملوك للمجنى عليه حال حمله سلاحا أبيضًا - موضوع الأتهام التالى - ظاهرًا على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحًا ابيض سكين ) بغير مسوغ قانونى أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.

وأضاف أمر الإحالة أنه بذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المواطنين بالمواد 230،، 231، من قانون العقوبات والمواد الفقرة الأولى 250 مكرر الفقرة الأولى 300 / الفرع الأولى من القانون رقم 194لسنة 1954المحل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1971- 125 لسنة 1981، و50 لسنة 2019 والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756لسنة 2007.

لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170لسنة 1981 أحالت النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035لسنة 2023 كلى جنوب القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة أمام دوائر الجنايات لمعاقبة المتهم "م. ي" طبقًا لنصوص مواد الاتهام.