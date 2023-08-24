اليوم السابع
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إحالة تاجر للمحاكمة.. أوهم ضحاياه بتوفير شقق سكنية واستولى على أموالهم

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:00 م
إحالة تاجر للمحاكمة.. أوهم ضحاياه بتوفير شقق سكنية واستولى على أموالهم متهم- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عين شمس، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة النصب على المواطنين والأستيلاء منهم على أموال بزعم قدرته على توفير وحدات سكنية لهم في محافظة القاهرة .
 
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

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