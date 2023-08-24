إحالة المتهمين بقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بالعجوزة للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة، أوراق قضية المتهمين بقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بالعجوزة للمحاكمة الجنائية عقب ورود تقارير الطب الشرعى وتحرير المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بحبس المتهمين وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على 3 اشخاص لقوا مصرعهم فى مشاجرة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، لبيان ما بهم من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثامين، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.