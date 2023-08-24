أول تعليق من بوتين على قائد فاجنر بعد مقتله: موهوب لكنه ارتكب أخطاء

كتب محمد جمال

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعازى لعائلات ضحايا حادث الطائرة التى كان على متنها مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين، متحدثا عنه بشكل خاص، بحسب سكاى نيوز.

وقال بوتين فى تصريح تليفزيونى خلال لقاء مع القائم بأعمال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دينيس بوشيلين، إنه يعرف بريغوجين منذ بداية التسعينيات، قائلا إنه كان "رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء".

وأضاف بوتين إن مساهمة مقاتلي فاجنر في الحرب ضد ما وصفها بـ"النازية الجديدة" لن تُنسى.

وأوضح أنه من المهم الانتظار حتى انتهاء لجنة التحقيق في تحطم الطائرة من عملها، متعهدا بالمضي قدما في استجلاء الحقائق "حتى النهاية".

وكشفت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في المشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاجنر ومؤسسها.

ونقلت سكاى نيوز عن تلك المصادر قولها إنه تم كذلك التعرف على جثة دميتري أوتكين مؤسس المجموعة العسكرية الخاصة ومساعد بريغوجين من خلال علامات الطول ورسوم الوشم.

وأشارت المصادر إلى صعوبة التعرف البصرى على جثث ضحايا حادث تحطم طائرة بريغوجين وذلك "لتشوهاتها الشديدة" الناجمة عن النيران والتفجير.

استنادا إلى العلامات "غير المباشرة"، أكد خبراء بأن بريغوجين من بين الضحايا على أن يتم تحديد الأمر بدقة عبر فحص الحمض النووى.

وكانت قناة "نوفوستي موسكفي" أكدت في حسابها على "تلجرام"، نقلا عن مصادرها في هيئة الجنازات في مدينة تفير، شمالي العاصمة الروسية موسكو، حيث سقطت الطائرة، أن جثة بريغوجين موجودة بالفعل في مكتب تفير الإقليمي للفحص الطبي الشرعي.