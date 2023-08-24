أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023.



إيقاف التداول على 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جولدن تكس للأصواف، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للمحاصيل الزراعية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والإسماعيلية مصر للدواجن، واودن للاستثمارات المالية.



البورصة تربح 6 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.75%، والعرب على 6.14%، واستحوذت المؤسسات على 30.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.7 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 22090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 5479 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1370 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.69%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.69%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 15.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.53%.

- حديد عز بسعر إغلاق 51 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.35%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.824 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.05%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 18.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 2.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.88%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.277 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.81%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 4.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.63%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.55%.