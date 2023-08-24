أسباب تحطم طائرة بريجوجين.. CNN: قد يكون انفجارا من الداخل أو ضُرِبت بصاروخ

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت شبكة "سى أن إن" الأمريكية الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة التى كان على متنها زعيم جماعة فاجنر الروسية الخاصة يفجينى بريجوجين وأخرين.

وتحطمت الطائرة الخاصة التى كان على متنها قائد فاجنر وستة آخرين وثلاثة من أفراد الطاقم، فى مقاطعة تفير شمال موسكو. ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فقد تم العثور على جثث ثمانية أشخاص فى موقع التحطم.

وقالت "سى أن إن" أنه لم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة، وقالت السلطات الروسية إنها لا تزال تحقق فى الأمر. إلا أن مايلز أوبرين، الصحفى المخضرم فى مجال العلوم والطيران، قال لسى أن إن أن الطائرة كانت تنزل بسرعة أثناء الدوران، ويخرج منها الكثير من الدخان. إذن هذه طائرة اشتعلت فيها النيران، موضحا أن بعض القطع الهيكلية والأسطح الديناميكية الهوائية كانت مفقودة.

وتابع قائلا أن طائرة مثل هذه لا تسقط من السماء بشكل كارثى دون أن يكون شيئا غير معتاد للغاية قد حدث. فقد يكون السبب انفجارا إما داخل أو خارج الطائرة، مثل جهاز متفجر على متنها أو ضربها بصاروخ.

بينما قال ديفيد سوسيه، مفتش السلامة السابق بهيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن سقوط الطائرة يوحى كأنه لم يتبقى منها سوى جناح واحد.

وأشارت "سى أن إن" أن تحطم الطائرة يأتى بعد شهرين بالضبط من اليوم الذى حاول فيه زعيم فاجنر التمرد ضد القيادة العسكرية الروسية. حيث سيطر بريجوجين وقوات فاجنر على مواقع عسكرية رئيسية وتقدموا نحو موسكو، بينما نشر الكرملين قوات مسلحة مكثفة فى الشوارع. لكن قبل المواجهة، تم التوصل إلى اتفاق أنهى التمرد وأرسل بريجوزين ومقاتليه إل بيلاروسيا المجاورة.

وكان هذا التحدى الأكبر لحكم الرئيس بوتين المستمر منذ 23 عاما. إلا أنه جعل بريجوجين مستهدفا أيضا، وتكهن أغلب الخبراء أن زعيم فاجنر فى طريقه إلى الموت. حتى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن علق على تحطم طائرة زعيم فاجر، وقال لا أعرف حقيقية ما حدث، لكننى لست متفاجئا.

وأدلى مدير السى أى إيه بيل بيرنز ووزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن بتصريحات مشابهة، تشير إلى ما وصفته الشبكة بتاريخ بوتين الطويل فى الانتقام، والوتيرة التى مات با المنتقدون أو المعارضون الروس فى ظروف غامضة.