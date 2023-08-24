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أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية اعتبارا من 26 أغسطس الجارى

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:37 م
أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية اعتبارا من 26 أغسطس الجارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ على، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26/8/2023.

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