أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية اعتبارا من 26 أغسطس الجارى

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ على، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26/8/2023.