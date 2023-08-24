أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية اعتبارا من 26 أغسطس الجارى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ على، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26/8/2023.
أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية اعتبارا من 26 أغسطس الجارىالخميس، 24 أغسطس 2023 06:37 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء يحضر جلسة الحوار رفيع المستوى بتجمع "بريكس" بجنوب أفريقياالخميس، 24 أغسطس 2023 11:44 ص
رئيس الوزراء يصل جنوب أفريقيا للمشاركة فى اجتماعات قمة تجمع بريكسالأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:08 ص
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات التطوير بمطار القاهرة الدوليالثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:38 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة