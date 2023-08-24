أبو الغيط يهنئ مصر والإمارات والسعودية بدعوتهم للانضمام إلى "بريكس"

بيشوي رمزي

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مصر والإمارات والسعودية على دعوتهم إلى الانضمام إلى تجمع ⁧‫ البريكس ‬⁩.

وكتب أبو الغيط، على موقع "اكس" المعروف سابقا بتويتر أنه تجمع دولي ذو شأن وانضمام دول عربية إليه يعكس تأثيراً عربياً متزايداً في القرار الدولي وأتطلع إلى انعكاسه إيجاباً علي المصالح العربية.

وكان قد أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا اعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس".

وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024".