وصول 14 رحلة طيران سياحية أوروبية لمطار مرسى علم الدولى

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 14 رحلة طيران سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأت الوصول السبت الماضى.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول، استقبال 14 رحلة طيران بينها 5 رحلات من المطارات الإيطالية و4 رحلات من المانيا، ورحلة من النمسا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من بولندا واخرى من سلوفاكيا .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.



