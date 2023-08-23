اليوم السابع
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وسائل إعلام روسية تؤكد أن أضرار طائرة قائد فاجنر لا تشير إلى استهداف نيران دفاعات جوية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:39 م
وسائل إعلام روسية تؤكد أن أضرار طائرة قائد فاجنر لا تشير إلى استهداف نيران دفاعات جوية قائد فاجنر
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام روسية تأكيدها أن طبيعة الأضرار في الطائرة المحطمة التي كان داخلها قائد فاجنر لا تشير على الأرجح إلى أنها استهدفت بنيران دفاعات جوية.

وفى وقت سابق قال الدكتور سمير أيوب خبير في الشؤون الروسية، إنّه لا يعتقد أن روسيا يمكنها التأثير في مجموعة فاجنر الآن، بعد مقتل قائدها يفجيني بريجوجين في تحطم الطائرة التي كانت تقله فوق موسكو.

وأضاف "أيوب"، في مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أنّ الرئيس الروسي بوتين استطاع استيعاب مجموعة فاجنر وكل من كان يؤيد مطالبها منذ نهاية التمرد، حيث حلّ هذه المشكلة.

وتابع: "لذلك، ذهابها إلى بيلاروسيا واستطاعة الرئيس بوتين حل هذه المشكلة أدى إلى قبول القائد السابق لفاجنر كل ما اقترحه بوتين واتفق مع رئيس بيلاروسيا عليه".

وأوضح: "أذكر أن التصريح الأخير ليفجيني بريجوجين عندما قال إنه يريد العمل من أجل مصالح روسيا في أفريقيا لتصبح عظيمة يدل على أن العلاقات بينه وبوتين كانت ممتازة وعادت إلى سابق عهدها، وقد يكون هناك حادث أو عطل فني أو صدفة في الطائرة، ولا يمكن استبعاد أي عامل أن يكون وراء الحادث، ولكن إذا تأكد أن هناك عملاً تخريبياً لا أستبعد أن هذا العامل سيكون خارجيا وليس روسيا".

 

 

 


طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر

سقوط طائرة

فاجنر

هيئة الطيران المدني الروسية

روسيا

قائد مجموعة فاجنر

موسكو

وزارة الدفاع الروسية

يفجينى بريجوجين

يفجيني بريجوجين



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