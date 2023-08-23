اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الصحة اللبنانى: تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:00 م
وزير الصحة اللبنانى: تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض تزايد في أعداد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان موضحا أن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة.

واضاف الأبيض - في تصريح له اليوم - أن هناك حالات قليلة جدا تحتاج للعناية المركزة حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر يتكرر عادة في موسم الصيف .

ونصح وزير الصحة اللبناني المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة والأكثر عرضة للإصابة بأن يأخذوا اللقاح لحماية انفسهم ، كما نصح من لديهم أعراض كورونا بتجنب المخالطة.

وشدد على ضرورة استعمال وسائل الحماية الشخصية كالكمامة وخصوصا لأصحاب الأمراض المناعية.

 


لبنان

كورونا

وزير الصحة اللبنانى

الحكومة اللبنانية



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