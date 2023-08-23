وزير الإسكان يتوجه لمدن رشيد وصوارى وبرج العرب بالإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات

كتب أحمد حسن

يتوجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعد قليل إلي عدد من المدن الجديدة منها مدينة رشيد الجديدة ومدينة برج العرب الجديدة وصواري الجديدة، وذلك لتفقد عدد من مشروعات الإسكان والمرافق ومحاور الطرق لمتابعة نسب التنفيذ.

وتأتي تلك الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان لعدد من المدن الجديدة، لمتابعة نسب التنفيذ للمشروعات الجارية في المدن الجديدة، وكذلك دفع العمل، وإزالة أي معوقات علي أرض الواقع .

واستقبلت مدينة القاهرة الجديدة الأسبوع قبل الماضى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، حيث تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة مليون م3 يومياً، بمرحلتيها الأولى والثانية (كل مرحلة بطاقة 500 ألف م3/يوم)، وتخدم مدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الإسراع بمعدلات العمل لزيادة كمية المياه العكرة التى يتم ضخها بالخط المُغذى للمحطة لتصبح 700 ألف م3 يومياً، ليتم التشغيل الجزئى للمرحلة الثانية التى تم الانتهاء من تنفيذها، ولحين الانتهاء من الخط الثاني للمياه العكرة، الذى سيغذى المرحلة الثانية من المحطة، قبل موسم الصيف المقبل، لتصل الطاقة الفعلية للمحطة إلى 700 ألف م3 يومياً، لخدمة 3.5 مليون نسمةوزاره الاسكان، المدن الجديده، مشروعات الاسكان، مدينه برج العرب الجديده .