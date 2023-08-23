وزارة العمل تنفذ جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية لأحد شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة والتى يعمل بها 560 عامل ،وذلك فى إطار سلسلة الزيارات التي بدأتها المديرية لمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة للاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحماية ورعاية العمال، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل بالمحافظات، وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل لحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها، أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أفاد فيه أنه قام بزيارة تفقدية للشركة، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء، وحمدى النجار مفتش عمل الأحياء، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، واستقبله محمد شاهد مدير عام المصنع، وعبير محمد مدير الموارد البشرية، وقال أن المصنع على مساحة 5400 متر يعمل منذ عام 2008، يعمل به 500 عامل مصري، و 60 أجنبياً ، من الإستثمارات الباكستانية، كما تم التأكد من استيفاء نسبة الـ 5% من إجمالي عماله من ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل ،و التأكد من التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت والمترددين عليها.
وأضاف مدير المديرية استمرار المديرية فى زياراتها لمواقع العمل المختلفة لحماية ورعاية العمالة والحفاظ على حقوقها التي شرعها لهم القانون، وتعزيز علاقتهم بأصحاب الأعمال، كما تعمل على تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت المختلفة في مجالات المساواة بين الجنسين، والسلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل، للتعرف على القنوات المشروعة القانونية للمطالبة بحقوقهم حال حدوث أي عقبات أو مشكلات تواجه عملية الإنتاج لضمان استمرارها لدفع الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كما نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعية للعاملين بالقطاع السياحي بأحكام قانون العمل، بأحد فنادق مدينة سفاجا، فى إطار سلسلة الندوات التوعوية التي بدأتها المديرية فى جميع المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة، وذلك للتعريف بأحكام القانون فى العديد من الملفات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بمختلف القطاعات والمنشآت وتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل، وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الأعمال لتحقيق زيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أن الندوة بدأت بكلمة حول التعريف والإجازات بأنواعها (الاعتيادية والمرضية والاستثنائية ) ، وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم لهذه الأرباح ، مؤكداً خلالها أحقية العاملين فى هذه الأرباح، وأن الأساس في الأجر هو اختيار الأفضل للعامل ، كما جرى تعريف العاملين بمفهوم الأجر والمقصود به فى قانون العمل 12 لسنة 2003 والمقصود بنصيب العامل فى الأرباح ، كما تم الرد على استفسارات العاملين فيما يخص أحكام القانون ، بحضور عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفني ، وأشرف الفقى الشئون الإدارية ، واشرف عبد الحميد مدير مكتب عمل سفاجا، وأحمد إسماعيل تفتيش العمل ، ومديري الموارد البشرية ببعض المنشآت السياحية ومجموعة من العاملين ببعض المنشآت.
وأضاف مدير المديرية أنه فى ختام الندوة أكد على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من جميع العاملين كواجب وطنى على كل مصرى ومصرية ، كما تضمنت الندوة شرح مبسط للأوضاع الاقتصادية الحالية وما يطرأ على الساحة العالمية وكيفية مواجهته ، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التى تضر بمصالح الوطن على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة فى جميع الملفات ، وتحرى المعلومة من مصادرها الرسمية والوقوف صفاً واحداً أمام أعداء الوطن وذوي النفوس الضعيفة.
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