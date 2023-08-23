هل تنجح "بريكس" فى كسر سيطرة الدولار على اقتصاد العالم؟.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " «بريكس».. هل تنجح فى كسر سيطرة الدولار على اقتصاد العالم؟.. بوتين خلال قمة جوهانسبرج: لا رجوع عن التخلص من هيمنة العملة الأمريكية.. والبيت الأبيض: التكتل ليس منافسا محتمل.

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