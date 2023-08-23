نائب رئيس برلمانية مستقبل وطن: تأييد الرئيس السيسى يقودنا لنهضة تنموية كبرى

كتبت ندى سليم

أعلن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، تأييده لحزب مستقبل وطن بعد إعلان الحزب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء، مؤكدا أن هذا التأييد جاء من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة، لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال تصريحات صحفية، إلى أن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس وبتكاتف اﻟﺷﻌب ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار، وذﻟك ﺟﻧًﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم.

وأوضح أن هذا التأييد جاء اﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟرﺋﯾس السيسي، وﻣﺎ ﻗطﻌﺗﮫ ﻣﺻر ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻧﺣو اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗوﻓﯾر ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ على اﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طواﺋﻔﮫ، ﻣﺳﺗﻧدًا إلى ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﺗﺛﺑﯾت أرﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وإﺣداث ﻧﮭﺿﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل إطﻼق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ (ﻣﺻر 2030) واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻋدة ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ على رأﺳﮭﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ.

وقرر النائب أنه دعماً ﻟﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ، وإذ ﺗﻣﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو إﺗﻣﺎم أﺣد أھم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟذا واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن المسئولية اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ فإنه يعلن دعم ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗطﻠﻌﺎت ھذا اﻟﺷﻌب وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻌطﺎء.