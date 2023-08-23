موسكو: لا ننوى تجاهل دور الغرب فى تزويد كييف بمعلومات لتنفيذ الهجمات بالمسيرات علينا

أ ش أ

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها لا تنوى تجاهل دور الاستخبارات الغربية فى تزويد كييف بمعلومات لتنفيذ الهجمات بالمسيرات علينا.

وقالت زاخاروفا فى إحاطة صحفية اليوم الأربعاء:"لا ننوى تجاهل الدور، الذى تلعبه أجهزة الاستخبارات الغربية فى هذه الهجمات والجرائم وتزويد الأوكرانيين بمعلومات استخباراتية تساعد فى إيجاد طرق لتنفيذ مهام هذه المسيرات".

وأكدت زاخاروفا أن بلادها لن تترك الهجمات الأوكرانية على مواقع مدنية دون رد ولن تتجاهل دور المخابرات الغربية فى هذا الشأن.

وأضافت:"أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لنظام "النازيين الجدد" فى كييف، والتى باتت بجهود دول حلف "الناتو"، أداة للمواجهة مع روسيا ستكون موضع اهتمام وثيق من سلطاتنا وقواتنا المسلحة، التى تنفذ مهامها فى تجريد أوكرانيا من السلاح".