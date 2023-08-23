ممثل الصحة العالمية: الفيروسات دائمة التحور ونوصى باتباع الإجراءات الوقائية

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظة الصحة العالمية فى مصر، خلال المؤتمر الطبى الثانى للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى اليوم بالقاهرة، إن تحور الفيروسات مستمر ومتحور ايريس ضمن هذه التحورات التى تظهر بشكل مستمر، ولكن يجب اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسنا بالنظافة والتباعد الآمن، وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة وممارسة الرياضة والتهوية فى المدارس وأماكن العمل وشرب الماء .

وقالت، إنه من الضرورى التوعية والتثقيف ، ومنظمة الصحة العالمية شريك أساسى مع وزارة الصحة والسكان للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ونبارك الجهود التى تبذل فى مجال الرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكى ، وتعزيز الشراكة بين كل الجهات، موضحة أننا أطلقنا هذه المبادرة العام الماضى ، وتم عقد اتفاقية أن تكون مصر من أوائل الدول لمقاومة مضادات الميكروبات، وتثقيف العاملين والأطباء والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.وأشارت، الى أنه أى نجاح فى مصر ينعكس على الدول العربية لأنها من أكبر الدول العربية.

وأكدت خلال المؤتمر برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التامين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة، انه ضمن مراقبة العدوى لابد من تعاون جميع الجهات لمنع الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية.