مكتب التنسيق: ترشيح طلاب الدور الثانى بالثانوية وفقا للحدود الدنيا للكليات

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع أداء طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الثانى، بدأ الطلاب فى التساؤل حول تنسيق الجامعات والقبول بالكليات والمعاهد، وفى هذا الإطار، أكد مكتب التنسيق أن ترشيح طلاب الثانوية العامة دور ثانى للجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى بعد إعلان النتيجة مع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، على أن يتم ترشيح الطالب وفقا للحد الأدنى للكليات حالة الحصول على المجموع فى نتيجة الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة الدور الثانى.

وأعلن مكتب تنسيق القبول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، الثلاثاء، مؤكدا أن التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفى حدود القواعد والشروط، موضحا أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكترونى قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا فى المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

وأكد مكتب التنسيق أن اجمالى عدد الطلاب المستنفدين للرغبات بطلاب المرحلة الثانية 14972 طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات أمام الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى والبالغ عددهم 5747 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانية للتنسيق.