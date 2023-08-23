مقتل شاب فى مشاجرة بمدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة مع آخرين بمدينة الغردقة، تم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد اخطارا للواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر ، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بشارع المدارس وسط مدينة الغردقة، على الفور تم انتقال الاجهزة الامنية لمكان الواقعة.

وفور وصولهم تبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع شخص يدعى أحمد. ع 26 سنة من محافظة الأقصر، بعد إصابته بجرح قطعى بالصدر من الناحية اليسرى أدى إلى تجمع دموى حول القلب مما أدى إلى توقف عضلة القلب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.