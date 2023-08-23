اليوم السابع
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مصرع 15 شخصا فى انهيار جسر للسكك الحديدية بالهند

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:13 ص
مصرع 15 شخصا فى انهيار جسر للسكك الحديدية بالهند حادث قطار - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم بانهيار جسر للسكك الحديدية في الهند، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

 


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