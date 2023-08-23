الرئيسية أخبار عالمية مصرع 15 شخصا فى انهيار جسر للسكك الحديدية بالهند الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:13 ص حادث قطار - ارشيفية كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم بانهيار جسر للسكك الحديدية في الهند، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. قطار حوادث القطارات الهند اخبار الهند الموضوعات المتعلقة رئيس وزراء الهند: رصدنا 110 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:34 م البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن يسافر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:42 م رئيس وزراء الهند: قمة "بريكس" فرصة لتحديد مجالات التعاون المستقبلية الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:01 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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