اليوم السابع
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مصرع لص صعقته الكهرباء أثناء محاولته سرقة كابلات فى القطامية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:10 ص
مصرع لص صعقته الكهرباء أثناء محاولته سرقة كابلات فى القطامية كابلات كهرباء - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى لص مصرعه، بعدما أصيب بصعق كهربى أثناء سرقته كابلات كهربائية بأحد مواقف السيارات بمنطقة القطامية وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة شاب وعليها آثار حروق فى القطامية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث، وتبين العثور على جثة "شاب 33 سنة" مصاب بحروق نتيجة تعرضه لصعق كهربائي ويتبع أحد التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة الكابلات الكهربائية، وأثناء تواجده رفقة مرافقيه لسرقة محول كهربائي انفجرت الكابلات فى وجه المتوفى مما تسبب فى احتراق جسده، وقام مرافقيه بحمل جثة صديقهم المتوفى وألقوها ليلا بأحد مواقف السيارات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أمن القاهرة

صعق كهربى

القطامية

اخبار الحوادث



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