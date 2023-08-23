اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:10 م
مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية غريق -أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقا بمياه ترعة نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى.

 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي بوصول " و  م " 4 سنوات، ومقيم بمركز ههيا جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقا بمياه ترعة وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


الشرقية

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ههيا

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