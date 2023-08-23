اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:36 م
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مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمنطقة الصف

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:30 م
مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمنطقة الصف سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى منطقة الصف، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى الصف ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفى بداخلها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى اتجاه الرماية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 

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