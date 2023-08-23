مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمنطقة الصف

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى منطقة الصف، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى الصف ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفى بداخلها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.