مستشفى أبوكبير يستقبل أفراد أسرة مصابة بأعراض تسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة

استقبل المستشفى كل من " سماح م " 35 سنة ربة منزل وأطفالها " د ع " 18 سنة و" ر ع" 14 سنة و" ج ع" 7 سنوات، مصابون بنزلة معوية، إثر تناول وجبة بالمنزل، وتم إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

وفى سياق متصل استقبل مستشفي ديرب نجم " فاطمة س" 17 سنة مقيمة نطاق مركز ديرب نجم مصابة بحالة إعياء شديدة إثر تناول عقاقير دوائية وتم تحويلها الى مستشفى الزقازيق العام.