اليوم السابع
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مستشفى أبوكبير يستقبل أفراد أسرة مصابة بأعراض تسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:47 ص
مستشفى أبوكبير يستقبل أفراد أسرة مصابة بأعراض تسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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استقبل مستشفي أبوكبير المركزي، أم وأبنائها الثلاثة مصابون بنزلة معوية مصحوبة باشتباه تسمم وأعراض قئ إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنزل، وتم تقديم الإسعافات الأولية.

استقبل المستشفى كل من " سماح م " 35 سنة ربة منزل وأطفالها " د ع " 18 سنة و" ر ع" 14 سنة و" ج ع" 7 سنوات، مصابون بنزلة معوية، إثر تناول وجبة بالمنزل، وتم إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

وفى سياق متصل استقبل مستشفي ديرب نجم " فاطمة س" 17 سنة مقيمة نطاق مركز ديرب نجم مصابة بحالة إعياء  شديدة إثر تناول عقاقير دوائية وتم تحويلها الى مستشفى الزقازيق العام.

 

 

 

 

 
 
 
 

 


ابوكبير

اصابة ربة منزل وابنائها

مستشفى ابوكبير

نزلة معوية



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