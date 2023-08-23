مساعد وزير الصحة: رصدنا متحور إيريس الجديد فى مصر ولا يشكل خطورة

كتبت أمل علام

ألقى الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الصحة والوقاية، كلمة وزير الصحة والسكان قائلا:" إنه تم إطلاق برنامج مكافحة العدوى عام 2003، تقييم مكافحة العدوى فى المستشفيات مصر كان 19%، حاليا أصبح 70%".

وأوضح، خلال المؤتمر الثانى عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، إن مرضى الغسيل الكلوى كانت نسبة التحول من سلبى لفيروس سى إلى الاصابة بالفيروس بعد الغسيل الكلوى كانت 24%، موضحا أنهم كانوا يصابون بفيروس سى بعد سنة من الغسيل الكلوى، وذلك وفقا لنسبة لعام 2001، ولكن حاليا أصبحت النسبة 0.03% موضحا، أن مكافحة مقاومة الميكروبات لا يقتصر على المستشفيات فقط، مشيرا إلى أنه لابد من وجود توعية مجتمعية، موضحا أنه بالتعاون مع وزارة الصحة وزارة الزراعة وجميع الوزارات نعمل الخطة التنفيذية للصحة الواحدة، موضحا أن الفيروس الجديد وجد فى مصر وأصبح لدينا القدرة على اكتشاف أى متحور ولكن لا يوجد أى خطورة من هذا المتحور الجديد إيريس " EG.5 “.