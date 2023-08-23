اليوم السابع
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مدير تعليم القاهرة يتابع غرفة عمليات اليوم الخامس لامتحانات الثانوية دور ثان

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:45 ص
مدير تعليم القاهرة يتابع غرفة عمليات اليوم الخامس لامتحانات الثانوية دور ثان مدير تعليم القاهرة يتابع غرفة عمليات اليوم الخامس لإمتحانات الثانوية العامة دور ثان
كتب سيد الخلفاوى

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تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، صباح اليوم الأربعاء، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة اليوم الخامس لإمتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي 2023-2022.
 
واطمأن موسى على دخول الطلاب ووصول الأسئلة وبدء الامتحانات بجميع اللجان فى المواعيد المحددة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات ، وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، بحضور ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وأعضاء الغرفة.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة مادة الفيزياء للشعبة العلمية (علوم - رياضة) ، فيما يؤدي طلاب المجموعة الأدبية الإمتحان فى مادة التاريخ.
 
وأشار موسى إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان اليوم 3160 طالبا، منهم 2444 فى مادة الفيزياء، و716 مادة التاريخ.
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، أدى الطلاب السبت 19 أغسطس الحالى الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

الثانوية العامة

الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني

تعليم القاهرة



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