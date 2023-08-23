محافظ القليوبية يكرم 34 متفوقا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية اليوم

يكرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، 34 طالبا متفوقا من أوائل الشهادات العامة "الإعدادية والدبلومات والثانوية"، وكذلك الشهادات الأزهرية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بينهم الشيخ عبد الموجود دسوقى مدير المنطقة الازهرية بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تقديم شهادات تقدير وكذلك جوائز مادية وعينية للمتفوقين واسرهم، يعقبها كلمة لمحافظ القليوبية، الذى أكد من قبل أن المتفوقين دائما هم نماذج مشرفة للمحافظة ولأسرهم ومدرسيهم ومدارسهم والمجتمع، متمنيا لهم دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة.

وكشف محافظة القليوبية، أن المحافظة تعودت على احتلال الصدارة منذ عدة سنوات، فى مجال قطاع التعليم، سواء الحصول على مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية، أو بالمسابقات والأنشطة المتعددة التى تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما تمكن عدد من الطلاب الحصول على مراكز على المستوى الدولى، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية.