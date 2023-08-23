محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يشهدان حفل ختام معسكر إعداد القادة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، فعاليات الحفل الختامي للتخريج الفوج الثاني من معسكر إعداد القادة السابع والذي نظمته جامعة الزقازيق تحت شعار (شباب الجمهورية الجديدة)، وأقيم بالمدينة الجامعية بشارع فاروق بمدينة الزقازيق بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

حضر الاحتفالية الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة و الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة و الدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، الدكتورة نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، الدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة ، الدكتورة ولاء سرحان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ومجلس إدارة معسكر إعداد القادة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات والطلاب.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتواجده بين أبنائه طلاب جامعة الزقازيق ومشاركته احتفالية الجامعة لتخريج الفوج الثاني من معسكر إعداد القادة، تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة، مشيراً إلي أن مثل هذه المعسكرات تمثل نموذجاً حقيقياً لتخريج قادة قادرين علي استكمال مسيرة تنمية الوطن فقوة مصر تكمن في شبابها المخلص المستنير، قائلا " أن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل".

ومن جانبه، قدم رئيس جامعة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه علي مشاركة أبنائه من طلاب الجامعة حفل تخريج الفوج الثاني من معسكر إعداد القادة السابع، والذي يمثل دافعاً قوياً لهم في المشاركة في بناء وتنمية المجتمع، مشيداً بالتنظيم الجيد والمواهب الطلابية المتميزة التي تمثل نواة لمبدعين في المستقبل القريب.

كما أشار الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة إلى أن المعسكر يضم برنامجاً متميزاً يتضمن ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات وأنشطة كشفية ودورات تنمية بشرية إلى جانب الأنشطة الرياضية بهدف تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدى والإبداعي وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية.

بينما ألقى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية كلمة رحب فيها بمحافظ الشرقية ورئيس الجامعة والحضور مؤكداً اننا بحاجة إلى تحديد أهداف واضحة للوصول إليها للمشاركة في بناء وتنمية الوطن ونبذل قصارى جهدنا لنكون قادة في عملنا فبقاء الوطن وارتقائه فرض عين علي الجميع.

وعلى هامش الاحتفالية تفقد محافظ الشرقية ورئيس الجامعة معرض الأعمال الفنية واليدوية للطلاب المشاركين من مختلف كليات الجامعة بالمعسكر، مشيدين بجودة الأعمال الفنية المقدمة من المشاركين في المعرض، حيث يقدر أعداد الطلاب بالفوج الثاني 225 طالبا وطالبة .

وقد استهلت فقرات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعرض فيلم تسجيلى يوضح أبرز أنشطة الفوج الثاني بالمعسكر ، كما تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية مثل الغناء الفردي والكورال والعزف بمختلف الآلات الموسيقية ، والفقرة الإستعراضية الخاصة بالجوالة ، بالإضافة الي عرض مميز مقدم من طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة ، تحت إشراف د.أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما حرص محافظ الشرقية ورئيس الجامعة علي تكريم الطلاب المشاركين بمختلف الأنشطة في المعسكر وكذلك مجلس إدارة المعسكر والمحاضرين بالورش التدريبية المتنوعة خلال الأسبوع الثاني للمعسكر.

وفي ختام الاحتفالية أهدى رئيس الجامعة درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.