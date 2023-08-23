محافظة الغربية تستعد لتطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، اليوم اجتماعا مع مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية والإرشاد الزراعى والإصلاح الزراعى بجميع مراكز محافظة الغربيه، بمقر مديرية الزراعة بالغربية، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة ، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100 % من المساحة المستهدفة الموسم القادم.

وشدد وكيل زراعة الغربية على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن القومى الغذائي ، وذلك بُناء على التوصيات التى تمت خلال الاجتماع الذى عُقد بمقر وزارة الزراعه بالعاصمة الإدارية.

وفى ذات السياق تم استعرض موقف كارت الفلاح وتوفير الأسمدة الازوتية وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوى القادم.