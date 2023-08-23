مجموعة "فاجنر" تنشر صورة تحطم طائرة مدنية خاصة تقل قائدها يفجينى بريجوجين

كتب: أحمد جمعة

نشرت مجموعة "فاجنر" الروسية، مساء الأربعاء، صورة لتحطم طائرة مدنية خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أن قائد المجموعة يفجيني بريجوجين قد لقى مصرعه على متن الطائرة، لافتة إلى امتلاك الأخير لطائرتين مدنيتين إحداهما توجهت من موسكو إلى سان بطرسبورج قبل أن تعلن هيئة الطيران المدني الروسية تحطمها.

ولقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما نلته وكالة تاس.

وأكدت وكالة "تاس" أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وفى 7 يوليو الماضى نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودا فى روسيا.