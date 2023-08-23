مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: الحرب الروسية ضد أوكرانيا قادت إلى تمرد مجموعة فاجنر

كتب أحمد عرفة

قال جون كيربى، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الحرب الروسية على أوكرانيا قادت إلى تمرد مجموعة فاجنر، لافتا إلى أن الآن نشهد أنباء عن مقتل قائد المجموعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق لقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.