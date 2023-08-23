مبادرة "ابدأ": التقديم للمدارس الوطنية للعلوم التقنية يستمر حتى 2 سبتمبر

إبراهيم حسان

قالت بسنت حسين، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن المبادرة تهدف إلى تنمية القوى العاملة فى مجال الصناعة، لتخريج شخص قادر على الالتحاق بسوق العمل.

وأضافت بسنت حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة: "فتحنا باب التقدم اليوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للالتحاق بمدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية، ويستمر التقديم حتى 2 سبتمبر، ونستهدف فيها العاملين في وزارة التربية والتعليم".

وتابعت بسنت حسين: "المعلمين الذين سيتم اختيارهم في المدارس الوطنية سواء في بدر أو دمياط، سندربهم على أمرين، أولا المناهج الدراسية الجديدة، لكيفية تدرسيها للطلاب بطرق وآليات جديدة حتى يكون هناك تفاعل، والجزء الآخر مرور المدرس بمراحل داخل المدارس بعد المقابلات الشخصية، حيث سيجرى تقديم تدريبات لهم ضمن المبادرة".

وأشارت إلى أن الفكرة في المقابلات الشخصية لمعرفة مدى حب المعلمين للتغيير، والرغبة لديهم حيال التجربة الجديدة.