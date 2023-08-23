وقال حسين - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقده في بغداد حسبما أفادت قناة السومرية نيوز - "تطرقنا في الزيارة المهمة إلى مواضيع مختلفة والعلاقات التركية العراقية المهمة للطرفين"، مؤكدا أن بلاده تهتم بتطوير هذه العلاقات من خلال التواصل المستمر مع الحكومة التركية.

ولفت حسين إلى أن هناك علاقات تجارية قوية تجمع البلدين ومنها تجارة النفط التي تعود بالفائدة على الشعب التركي، كاشفا أن هناك نحو 850 شركة تركية عاملة في العراق وأغلبها تعمل في مجال الإنشاء والإعمار.

وأضاف الوزي العراقي أن "البلدين يتعرضان للتغيرات المناخية، والتعامل للحصول على حصة عادلة من المياه كانت محور مهم للنقاش بيننا، واقترح وزير الخارجية التركي تشكيل لجنة مشتركة بهذا الخصوص، مشكلة المياه تهدد الاقتصاد العراقي والزراعة لهذا نحتاج عمل مشترك من خلال هذه اللجنة المشتركة".

يشار إلى أنه منذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات.