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للمصطافين بالبحر المتوسط.. تفاصيل حالة الطقس على الإسكندرية والعلمين ورأس البر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:43 ص
للمصطافين بالبحر المتوسط.. تفاصيل حالة الطقس على الإسكندرية والعلمين ورأس البر مصيف جمصة - البحر المتوسط
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة لبعض المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط اليوم الأربعاء 23 أغسطس، حيث تشهد هذه المدن طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا ، مع ارتفاع نسب الرطوبة والتى تصل ل 95 ٪ فى بعض المدن ، وحالة البحر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 : 1.75 متر.
 
وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن المطلة على البحر المتوسط ، كما يلى:
 
الإسكندرية:
 
العظمى 31 درجة والصغرى 24 
 
العلمين: 
 
العظمى 31 درجة والصغرى 24 
 
 
مطروح: 
 
العظمى 30 درجة والصغرى 23 
 
جمصة :
 
العظمى 30 درجة والصغرى 25 
 
رأس البر  :
 
العظمى 31 درجة والصغرى 25 
 
 
ويشهد اليوم الأربعاء ، طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثير للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .
 
ويتوقع أن يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة  وارتفاع الموج من 2.5 : 3 متر .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الأربعاء :  القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  28 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
 
 
 

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