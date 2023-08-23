لقاء جماهيرى فى دسوق وتقديم الدعم للمستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلطيم.. صور

شهد مجلسا دسوق وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ عقد اللقاء الجماهيري بحضور عدد من المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بعقد لقاءات جماهيرية أسبوعية بمراكز المدن، للاستماع إلى مشاكل المواطنين، والعمل على حلها بما يساهم فى تحقيق رضا المواطن، إضافة لعقد اجتماع مع مستثمري المنطقة الصناعية ببلطيم، لتقديم كافة الدعم لهم، وحل كافة المشكلات التي تواجههم، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

وعقد اللواء عمرو الفداوى اجتماعا بحضور مستثمري المنطقة الصناعية، ووكيل إدارة الاستثمار دكتورة مروة، ومدير المنطقة الصناعية ببلطيم إمام السبيعي، لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة والمقترحات لحل هذه المشكلات، وتذليل كافة العقبات، وأعلن أصحاب المصانع بمبادرة بالتزام كل مصنع بنطاقه بتشجر ونظافة وجهات المصنع الخاصة به، لتظهر المنطقة الصناعية بصوره جيدة، وتحسين مستوى المظهر الجمالي لها.

كما ناقش علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، 9 شكاوى وطلباً للمواطنين في لقاء المواطنين، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين باللقاء الجماهيري الأسبوعي بحضور كل من التنفيذيين مدير المصالح الخدمية، ونواب رئيس مدينة ورؤساء القرى والمواطنين أصحاب الشكاوى والمقترحات وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، وتم الاستماع للشكاوى، وحلها.



الاستماع لشكاوى المواطنين



تعدي على أراضي زراعية بالرياض



جانب من اللقاء الجماهيري



رئيس مدينة دسوق خلال اللقاء الجماهيري