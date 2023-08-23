

وشارك في الجولة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي ووفد من شركة "توتال" الفرنسية التي تقود التحالف الثلاثي للتنقيب عن الغاز في البلوك 9.



وانتقل الوفد اللبناني من مطار رفيق الحريري الدولي إلى منصة الحفر في المياه اللبنانية الجنوبية على متن طوافة تابعة لشركة "توتال".



وقال الرئيس بري في تصريح له اليوم أنه في ظل العتمة الراهنة بالبلاد يأتي يوم فرح، موضحا أنه عمل لهذا اليوم سنوات طوال إلى أن كان اتفاق الإطار الذي أعلنه من عين التينة بتاريخ الأول من أكتوبر عام 2020.



وأضاف بري: "أتوجه إلى الباري عز وجل ألا تنقضي بضعة أشهر إلا ويمن على لبنان بدفقٌ من كرمه ، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به".



من جانيه، عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة التي يعاني منها، موضحا أن ما تحقق حتى الآن هو إنجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه.



ودعا الجميع إلى التعاون في المرحلة المقبلة للنهوض بلبنان ووقف التدهور الذي تشهده البلاد على كافة الأصعدة.