أعلن الجيش اللبنانى عن تحطم طوافة (مروحية) تابعة للقوات الجوية فى منطقة حمانا بمحافظة جبل لبنان، أثناء تنفيذ طيران تدريبي.
وأكد الجيش - فى بيان اليوم - أن الحادث أدى إلى "استشهاد عنصرين وإصابة آخر".
من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبنانى عن مقتل مسلحين اثنين وسقوط عدد من الجرحى فى تبادل لإطلاق النار بين قواته ومسلحين أثناء قيام دورية عسكرية بفض إشكال فى بلدة "الخيارة" فى البقاع الغربى.
وأكد الجيش اللبناني - فى بيان، أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش تدخلت لفض خلافات في بلدة "الخيارة" بالبقاع الغربى، مشيرا إلى أن الدورية تعرضت لإطلاق نار فرّد عناصرها على مصادر النيران؛ ما أدى إلى وقوع قتيلين وعدد من الجرحى من بين مطلقي النار.
وأوضح الجيش أنه تم إلقاء القبض على 10 مواطنين لتورطهم في الإشكال وإطلاقهم النار على عناصر الجيش.. مضيفا أن التحقيق مع المتهمين تم بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لضبط باقي المتورطين.
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