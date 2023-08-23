كراسة شروط حجز الأراضى بنظام التخصيص الفورى فى 4 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع، كراسة شروط حجز أراضى الإسكان المتوسط بنظام التخصيص الفورى، وذلك فى 4 مدن جديدة، وهى السادات وغرب قنا وبرج العرب الجديدة وطيبة الجديدة.

وأوضحت كراسة الشروط، أن إجمالى عدد الأراضى المطروحة 329 قطعة أرض في 4 مدن جديدة هي كالتالى:

47 قطعة أرض في مدينة السادات

36 قطعة أرض في مدينة غرب قنا

20 قطعة أرض في مدينة برج العرب الجديدة

52 قطعة أرض في مدينة طيبة الجديدة.

وطبقا لكراسة الشروط، فإن الحجز يستمر لمدة شهرين، وحتى يوم 21-10-2023، ويأتى ذلك الطرح ضمن برنامج مسكن، الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية.

ويتم الحجز من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز فيه، و يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم المحمول – العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الطرح الثاني من برنامج “مَسكن” خلال الفترة من (16/3/2023 : 15/5/2023)، تضمن 481 قطعة أرض، وبلغت نسبة الحجز لقطع الأراضي بمحاور (المميز – المتوسط) حوالي 100 % من قطع الأراضي المطروحة، فيما بلغت نسبة الأراضي المخصصة بمحور الأكثر تميزاً حوالي 50 % من قطع الأراضي المطروحة، 11 % منها سيتم استكمال قيمتها بالدولار الأمريكي.