كراسة شروط حجز الأراضى المميزة بنظام التخصيص الفوري بـ 6 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع كراسة شروط حجز أراضى الإسكان المميز، بنظام التخصيص الفورى، وذلك فى 6 مدن جديدة، وهى الشروق وحدائق أكتوبر، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة

وأوضحت كراسة الشروط أن إجمالى عدد الأراضى المطروحة 155 قطعة أرض فى 6 مدن جديدة هي كالتالى:.

مدينة الشروق: عدد القطع المطروحة 2 قطعة أرض

مدينة حدائق أكتوبر: عدد القطع المطروحة 33 قطعة أرض

مدينة الفيوم الجديدة عدد القطع المطروحة 29 قطعة أرض

مدينة بنى سويف الجديدة عدد القطع المطروحة 38 قطعة أرض

مدينة برج العرب الجديدة عدد القطع المطروحة 1 قطعة أرض

مدينة الصالحية الجديدة عدد القطع المطروحة 52 قطعة أرض

وطبقا لكراسة الشروط، فإن الحجز يستمر لمدة شهربن، وحتى يوم 21-10-2023 ، وياتى ذلك الطرح ضمن برنامج مسكن، الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية.

ويتم الحجز من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

و يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم المحمول – العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.