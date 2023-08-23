قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق إمبابة مساء اليوم

كتبت – مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق :"البوهي، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل"، وذلك لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الأربعاء الموافق 2023/8/23 وحتى الساعة السادسة صباح غد الخميس الموافق 2023/8/24.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال صيانة بمحبس مياه قطر 300مم نهاية شارع البوهى، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط قطر 1000مم لإنهاء تغيير محبس المياه.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.