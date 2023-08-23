فوز أشرف سالمان وأحمد مروان بعضوية أول مجلس إدارة لاتحاد الأوراق المالية

كتب هانى الحوتى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية، أسماء أعضاء أول مجلس إدارة للاتحاد عن الفترة من (2023-2026)، وذلك بعد انتهاء فرز أصوات المشاركين والبالغ عددهم 167 شركة من إجمالي 235 شركة عضوًا بالاتحاد، وهم راندا محمد حامد محمد، وعمرو عبد العاطي أحمد أبو العنين، وياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة، ومحمد علي إبراهيم جاب الله، وأشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان، ومحمد أحمد كمال الدين، وأحمد إكرام حلمي مصطفى، وياسر حسنين عبد الحليم زعزع، ومحمد عبد المنعم محمد عياد، وأحمد محمد أشرف أبو الوفا مروان، وأسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين، ورانية محمود علي محمود علي الجندي، ومعتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي.

وفاز بالتزكية في انتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية، كل من محمد جاب الله، وأشرف سالمان، عن فئة المستقلين من ذوي الخبرة، لترشح الأول عن السمسرة، والثاني عن شركات التأسيس، كما فاز بالتزكية كل من أحمد إكرام، وياسر زعزع، عن فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذلك فاز بالتزكية كل من راندا حامد، وعمرو أبو العنين، وياسر عمارة، عن فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

فيما فاز من خلال التصويت كل من أسامة مصطفى جمال، ومعتز حسن عشماوي، ورانية الجندي، وذلك عن فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية، بعدما حصد الأول 54 صوتًا، والثاني 45 صوتًا، والثالثة 36 صوتًا، كما فاز كل من محمد عبد المنعم عياد، وأحمد محمد أشرف مروان عن فئة شركات الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) بعدما جمع كل منهما 25 صوتًا، كما فاز محمد أحمد كمال الدين عن مقعد إدارة المحافظ ونشاط الصناديق بعدما جمع 84 صوتًا.