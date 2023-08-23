علامات وأعراض اضطراب طيف التوحد عند البالغين

كتب – حسام الشقويرى

اضطراب طيف التوحد له مجموعة من الأعراض وفقا لما نشره موقع helpguide، والتى تكون أكثر وضوحا فى مهارات الاتصال،

الأعراض

مشاكل في التواصل

البالغ المصاب باضطراب طيف التوحد قد يواجه صعوبة في قراءة الإشارات الاجتماعية، يمكن أن يشمل هذا كل شيء من تعابير وجه شخص آخر إلى إيماءاته أو نبرة صوته، مما يجعل من الصعب إجراء محادثات ذهابًا وإيابًا أو معرفة ما يشعر به شخص آخر.

السلوك المتكرر

يمكن أن يساعدك الحفاظ على روتين ثابت أو تنظيم الأشياء على الشعور بأن حياتك آمنة ويمكن التنبؤ بها. قد تشعر بعدم الراحة عند مقاطعة روتينك اليومي وطقوسك ، مثل الاضطرار إلى اتخاذ طريق جديد للعمل أو نقل شخص ما متعلقاتك من مكانها، قد تشعر بالضيق الشديد بحيث يكون لديك انفعالات من المشاعر القوية مثل الغضب.

القضايا الحسية

بالنسبة لشخص مصاب باضطراب طيف التوحد، قد تكون بعض الأحاسيس غير محتملة، فقد تشعر بالألم إذا قام شخص ما بضربك على ذراعك.

التشخيص والأسباب

لم يقرر الخبراء بعد المعايير القياسية لتشخيص البالغين الذين يعتقدون أنهم مصابون بالتوحد، ومع ذلك، قد يستعير الطبيب بعض المعايير المستخدمة لتشخيص الأطفال، مثل مواجهة مشاكل التواصل الاجتماعي ، وإظهار سلوكيات مقيدة ومتكررة وأي مشكلات حسية.

ولتشخيص اضطراب طيف التوحد كشخص بالغ ، من المرجح أن يتحدث الطبيب معك عن اهتماماتك وعواطفك وطفولتك. قد يرغبون أيضًا في التحدث إلى أفراد عائلتك. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأن الأعراض - حتى البسيطة منها - من المحتمل ظهورها عندما كنت طفلاً.