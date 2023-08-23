عشان تفضلى شباب.. 6 حاجات لازم تبعدى عنها

كتبت نهير عبد النبى

مع التقدم في العمر تتغير أشياء عديدة في جسم الإنسان ومن بينها البشرة، حيث تفقد البشرة الألياف المرنة ويتباطأ إنتاج الكولاجين ويؤدي فقدان الألياف المرنة إلى ظهور التجاعيد، وبدون الكولاجين، يبدأ الجلد بفقد مرونته، مما يؤدي إلى ترهله أو تجعده أو مظهره الجلدي.

وحسب ما ذكره موقع wexnermedicalهناك بعض الأشياء الشائعة التي تؤثر سلبًا على صحة بشرتنا وهى:

1. التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية



ليس هناك شك في أن الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس تسبب التجاعيد، لذلك عليك تجنب أشعة الشمس، واستخدام واقي الشمس واسع النطاق باستمرار، وارتداء القبعات والملابس الواقية، وتقليل التعرض لأشعة الشمس، خاصة خلال أوقات ذروة الأشعة فوق البنفسجية من الساعة 10 صباحًا إلى 3 بعد الظهر.

2. التدخين



التدخين ضار لبشرتك ويسبب الشيخوخة السريعة، خاصة مع زيادة خطوط الوجه حول الفم والتي تسمى خطوط المدخن، التدخين ليس هو السبب الوحيد لتلك الخطوط أضرار أشعة الشمس سبب آخر.

3. الحركات المتكررة



الحركات المتكررة مع تقلص العضلات يمكن أن تسبب تجاعيد الوجه. إذا كانت هذه التجاعيد مزعجة، يمكنك محاولة تجنب هذه الحركات المتكررة. يمكن أن يساعد البوتوكس في هذه المناطق، لكنه لا يمكنه علاج التجاعيد التي تكونت.

4. أوضاع النوم

عندما تنام على جانبك أو بطنك، يمكن أن يتجعد الجلد إذا انتهى بك الأمر في نفس الوضع كل ليلة.

قم بتغيير وضعية نومك حتى تتجنب الضغط على الجلد. قد يعني هذا النوم على ظهرك. يمكنك أيضًا التفكير في استخدام أغطية الوسائد الحريرية، مما يقلل الاحتكاك بالجلد.

5. النظام الغذائي وممارسة الرياضة



يمكن أن تتفاقم الشيخوخة المبكرة وتلف الجلد بسبب العادات غير الصحية مثل سوء التغذية ونمط الحياة المستقر. يؤثر النظام الغذائي الغني بالدهون والأطعمة المصنعة على نسيج بشرتك ولون بشرتك ويمكن أن يسبب ظهور البثور. عدم ممارسة الرياضة يعني أنك تفوت الطرق المختلفة التي تساعد بها التمارين الرياضية البشرة عن طريق توصيل الأكسجين إلى الجلد، وتعزيز إنتاج الكولاجين وتعزيز خلايا الجلد الجديدة.

اتبع نهجًا شاملاً لصحتك العامة ورفاهيتك من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، وشرب الكثير من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام واتخاذ خطوات لإدارة التوتر ودعم صحتك العقلية.

6. روتين العناية بالبشرة



مع تقدمك في العمر، تصبح بشرتك أكثر جفافًا وحساسة وسهولة التهيج عما كانت عليه عندما كنت أصغر سنًا. يمكن أن يساعد الحفاظ على نظام ثابت للعناية بالبشرة في الحفاظ على توهج بشرتك الصحي.

نظفي وجهك ورطبيه مرتين في اليوم. استخدمي واقي الشمس يومياً، حتى في فصل الشتاء، وتأكدي من إعادة وضعه كل ساعتين إلى ثلاث ساعات أثناء التعرض لأشعة الشمس العالية.