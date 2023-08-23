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طقس مائل للحرارة بكفر الشيخ وتوافد على مصيف بلطيم

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:30 ص
طقس مائل للحرارة بكفر الشيخ وتوافد على مصيف بلطيم مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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يسود طقس حار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فالدرجة العظمى بكفر الشيخ 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة، والصغرى 24 درجة، وارتفاع أمواج البحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من عدم  التعمق في مياه البحر المتوسط، حرصا على حياتهم، موجها هيثم عطيه، رئيس مدينة المصيف، بتوفير كافة الإمكانيات والخدمات للمصطافين.

وتوافد عدد كبير من المصطافين على مصيف بلطيم، للجوء لمياه البحر المتوسط، ولشواطئ المصيف ال6، للتخفيف من حرارة الجو المرتفعة، في ظل تواجد رجال الإنقاذ على الشواطئ، كما تواجد عدد من الشباب والأطفال حول حمامات السباحة المنتشرة بأندية المحافظة، والحدائق.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن أنه يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد، درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم ( في الظل ) على مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 31 درجة مئوية، جنوب سيناء 40 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة مئوية، جنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

اللجوء للبحر المتاوسط للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة

اللجوء للبحر المتاوسط للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة

توافد المصطافين على مصيف بلطيم
توافد المصطافين على مصيف بلطيم

توافد كبير على مصيف بلطيم
توافد كبير على مصيف بلطيم

 


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